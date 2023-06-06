Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола в РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования вещества.

Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Тема:
Массовые отравления в России

В России разработали законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в стране на фоне отравлений суррогатным сидром. Об этом сообщает Минпромторг.

«Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот», — говорится в сообщении.

Также в документе пишут о том, что это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями, являющимися участниками этого рынка.

В целом ряде регионов РФ — Самарской, Ульяновской, Пензенской областях — выявили случаи отравления некачественным сидром. Оказалось, что по результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Массовые отравления контрафактным сидром начались в регионах России 5 мая. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждены сразу несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ.

Тема:
Массовые отравления в России
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