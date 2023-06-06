Город Алешки в Херсонской области оказался почти полностью затоплен

Власти региона назвали ситуацию в этой точке сложной.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Сложная ситуация сложилась в городе Алешки Херсонской области — он оказался почти полностью затоплен из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Эвакуация людей из затопленных Алёшек возможна только на спецтехнике», — уточнил он.
Таким образом, в город направлены грузовики высокой проходимости — «Уралы» и «КамАЗы», а также плавсредства МЧС. Также для эвакуации населения выделили более 100 автобусов.
«В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных. По мере заполнения будем открывать новые пункты временного размещения», — добавил Алексеенко.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия созовет заседание Совбеза ООН по ситуации с Каховской ГЭС.
- 6 июн
- Работают по методичке: как Запад отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
- 6 июн
- Пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС окажут финансовую поддержку
- 6 июн
- Гутерриш призвал прекратить атаки по объектам гражданской инфраструктуры после ЧП на Каховской ГЭС
- 6 июн
- Зеленский показал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным
- 6 июн
- Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН по Каховской ГЭС
- 6 июн
- Шойгу назвал террористическим преступлением атаку на Каховскую ГЭС
- 6 июн
- Захарова напомнила Гутеррешу об угрозах Киева Каховской ГЭС: «Что было сделано?»
- 6 июн
- МЧС направило группировку спасателей в Херсонскую область после разрушения на Каховской ГЭС
- 6 июн
- «Проблема решаема»: Владимир Сальдо перечислил последствия атаки на Каховскую ГЭС
- 6 июн
- Три населенных пункта полностью затоплены в Новокаховском округе после прорыва ГЭС
Читайте также
45%
0.45 87.03
-0.07
Нашли ошибку?