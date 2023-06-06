Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН по Каховской ГЭС
Дипломат отметил, что обвинения в сторону РФ о причастности противоречат здравому смыслу.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Россия созовет заседание Совбеза ООН по ситуации с Каховской ГЭС, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, утверждения о причастности России к атаке на станцию противоречат здравому смыслу.
Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Василий Небензя еще в октябре 2022 года предупреждал генерального секретаря и Совет безопасности ООН о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле. Между тем население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.
В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал террористическим преступлением атаку на Каховскую ГЭС.
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