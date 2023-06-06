Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра
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В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.
Фото: 5-tv.ru
Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из зала суда.
В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.
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