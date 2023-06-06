Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 11 0

В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.

Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из зала суда.

В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.

Тема:
Массовые отравления в России
6 июн
Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола в РФ
6 июн
«Считанные минуты»: Никас Сафронов сообщил о смерти брата из-за контрафактной водки
6 июн
«Адски кричал»: что происходит с жертвами «смертоносного» сидра
6 июн
Примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ
6 июн
Число погибших от отравления спиртным в Самарской области выросло до семи
6 июн
Роспотребнадзор проверил «ядовитый сидр», убивающий людей
6 июн
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области продолжает расти
5 июн
Массовое отравление сидром в регионах России: что известно на данный момент
5 июн
Уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ
5 июн
Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

19:05
«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж
19:01
Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра
18:50
Глава антикоррупционного главка МВД Сугробов вышел из колонии по УДО
18:44
Работают по методичке: как Запад отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
18:40
Шольц заявил, что намерен вновь поговорить по телефону с Путиным
18:27
Названы дата и место прощания с Владимиром Головановым

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
Обнародованы эксклюзивные кадры с места ДТП при участии дочери Михаила Пореченкова
Пашу раскрыл секрет выбора имени для их с Ханной дочери
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео