Сметает все на своем пути: недалеко от Баку произошло природное бедствие

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Мощные паводки произошли на севере Азербайджана

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Устиненко; 5-tv.ru

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Погода

В эпицентре стихии оказался небольшой городок Исмаиллы.

Природное бедствие на севере Азербайджана — из-за продолжительных ливней образовался поток камней, воды и грязи, сметающий все на своем пути.

В эпицентре стихии оказался небольшой городок Исмаиллы в 200 километрах от азербайджанской столицы, куда любят приезжать туристы. Но вот сейчас как туробъекты, так и жилые дома, получили серьезные повреждения.

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