Подтопления, эвакуация и удары ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
Корреспондент «Известий» показал ситуацию в Новой Каховке сейчас — видео
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
В Херсонской области действует режим чрезвычайной ситуации.
В Новой Каховке уровень воды сегодня понизился более чем на полметра, а в Каховском водохранилище — на три с половиной. Но ситуация все еще очень сложная, около сотни человек сейчас заблокированы в городе.
Желающих покинуть дома вывозят и из сел, расположенных ниже по течению Днепра. Всего в зоне бедствия — 15 населенных пунктов, а это порядка 40 тысяч человек.
В Херсонской области действует режим чрезвычайной ситуации. Тем временем, ВСУ, устроив взрыв на Каховской ГЭС и серьезную экологическую катастрофу, продолжают обстрелы.
С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям — обошлось без пострадавших. С последней информацией из Новой Каховки — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
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