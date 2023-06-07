Подтопления, эвакуация и удары ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке

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Корреспондент «Известий» показал ситуацию в Новой Каховке сейчас — видео

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

В Херсонской области действует режим чрезвычайной ситуации.

В Новой Каховке уровень воды сегодня понизился более чем на полметра, а в Каховском водохранилище — на три с половиной. Но ситуация все еще очень сложная, около сотни человек сейчас заблокированы в городе.

Желающих покинуть дома вывозят и из сел, расположенных ниже по течению Днепра. Всего в зоне бедствия — 15 населенных пунктов, а это порядка 40 тысяч человек.

В Херсонской области действует режим чрезвычайной ситуации. Тем временем, ВСУ, устроив взрыв на Каховской ГЭС и серьезную экологическую катастрофу, продолжают обстрелы.

С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям — обошлось без пострадавших. С последней информацией из Новой Каховки — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

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