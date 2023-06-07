Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО «Град»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области.

Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО «Град»

Фото: www.globallookpress.com / Сергей Батурин

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Тема:
Спецоперация

Украинские нацисты обстреливают город Шебекино в Белогородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Шебекино накрыли из РСЗО «Град“», — сообщил он.

Гладков отметил, что, предварительно, данных о пострадавших не поступало, однако обстрел города со стороны Вооруженных сил Украины продолжается.

Губернатор приграничного региона также рассказал, что на данный момент более 40 украинских снарядов угодили на территорию промышленной зоны города. Еще 20 снарядов упали в разных частях Шебекино.

Противник начал усиливать обстрелы области. Снаряды летят в Шебекино и другие города региона практически круглосуточно. Накануне более 70 ракет были выпущены ВСУ по Новой Таволжанке.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ обстреляли Молочанск в Запорожской области. Стало известно о гибели одного человека.

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