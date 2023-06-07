Общее число пострадавших от «смертельного» сидра в регионах РФ достигло 96 человек
Общее число пострадавших от смертельного сидра в регионах РФ достигло 96 человек
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Некоторые потерпевшие скончались еще до приезда бригады медиков.
Общее число пострадавших от «смертельного» сидра в регионах РФ достигло 96 человек. Об этом заявили в Минздраве страны.
Некоторые потерпевшие скончались еще до приезда бригады медиков. Среди жертв контрафактного алкоголя есть несовершеннолетние. Среди пострадавших — даже беременная женщина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве подтверждали гибель 29 человек от выше указанного контрафактного спиртного. Одна из выживших отравившихся отмечала, что первым симптомом была острая боль в желудке, которая более напоминала сильнейшее жжение.
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