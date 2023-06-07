Патрушев назвал спланированной террористической атакой подрыв Каховской ГЭС
В Херсонской области считают, что ситуация сложилась только на пользу российской стороне.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org
Подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области является спланированной террористической атакой киевского режима, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
«Киевский режим прекрасно осознает опасность, которую несет населению затопление земель Херсонщины, угрозу для Запорожской АЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала. Украинские неонацисты таких результатов и добиваются», — отметил Патрушев.
Он напомнил, что боевики обстреливают Новую Каховку более года. После чего они приняли решение провести масштабный сброс воды на Днепропетровской ГЭС, а затем ударить по Каховской.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, оперативно-тактическая ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу России.
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