Патрушев назвал спланированной террористической атакой подрыв Каховской ГЭС

Подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области является спланированной террористической атакой киевского режима, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

«Киевский режим прекрасно осознает опасность, которую несет населению затопление земель Херсонщины, угрозу для Запорожской АЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала. Украинские неонацисты таких результатов и добиваются», — отметил Патрушев.

Он напомнил, что боевики обстреливают Новую Каховку более года. После чего они приняли решение провести масштабный сброс воды на Днепропетровской ГЭС, а затем ударить по Каховской.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, оперативно-тактическая ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу России.