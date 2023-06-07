Путин поручил МЧС ликвидировать последствия бедствия в Херсонской области

Песков: Путин поручил главе МЧС РФ организовать в Херсонской области помощь людям
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
Сейчас уровень воды в регионе начинает снижаться, но как помочь пострадавшим?
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ организовать в Херсонской области помощь людям и ликвидацию последствий бедствия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Глава государства поручил главе МЧС организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией Киева на Каховской ГЭС, помощь людям и ликвидацию последствий бедствия», — говорится в сообщении.
До этого глава МЧС Александр Куренков уже дал распоряжение доставить всю необходимую помощь пострадавшим регионам. Также среди первоочередных задач — обеспечение населения питьевой водой, так как местные системы водоснабжения нуждаются в восстановлении и очистке. Сейчас уровень воды в регионе начинает снижаться. Актуальным остается вопрос откачки воды и просушки социально значимых объектов и жилых домов.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области. Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МЧС поможет Херсонской области.
- 7 июн
- ФМБА: повышения радиационного фона на Запорожской АЭС не выявлено
- 7 июн
- Глава «Росатома» Лихачев рассказал о негативном влиянии подрыва Каховской ГЭС на Запорожскую АЭС
- 7 июн
- Пропали без вести: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
- 7 июн
- Сальдо: из затопленной Херсонской области эвакуированы 1,5 тыс человек
- 7 июн
- Путин в беседе с Эрдоганом заявил, что Киев с подачи Запада делает ставку на эскалацию конфликта
- 7 июн
- Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
- 7 июн
- Вода и электростанции: как МЧС поможет Херсонской области
- 7 июн
- Эрдоган обсудил с Зеленским создание комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС
- 7 июн
- Патрушев назвал спланированной террористической атакой подрыв Каховской ГЭС
- 7 июн
- Подтопления, эвакуация и удары ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
Читайте также
43%
-0.08 86.95
-0.08
Нашли ошибку?