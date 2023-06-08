Путин заявил, что разрушение Каховской ГЭС привело к экологической катастрофе
Президент РФ обсудил прорыв плотины с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru
Ситуацию вокруг Каховской ГЭС Владимир Путин сегодня обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер заявил, что прорыв Каховской плотины — вараварская акция, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе и это — наглядный пример террористических методов Киева.
И сегодня же в Кремле сообщили, что президент поручил главе МЧС оказать всю возможную помощь жителям затопленной Херсонской области. Александр Куренков незамедлительно направил в Херсонскую область оперативную группу центрального аппарата ведомства.
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