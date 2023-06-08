«Большая дезинформация»: Лукашенко рассказал о положении ВСУ в зоне спецоперации

Белорусский лидер оценил сообщения о контрнаступлении боевиков. Что он думает по этому поводу?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я об этом всегда говорил — контрнаступ — большая дезинформация. Никакого контрнаступа нет и быть не может», — заявил Лукашенко на встрече в Минске с членами Комитета секретарей Совбезов ОДКБ.

Он отметил, что за последнее время российские бойцы уничтожили большое количество техники, стоящей на вооружении киевского режима. Так, за три дня киевский режим, по словам Лукашенко, лишился трех десятков танков, около 120-130 БМП, а также более 2 100 боевиков.

«Вот результат этой попытки контрнаступа», — добавил белорусский лидер.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны Украины признали попытки наступления ВСУ на некоторых направлениях.