В минобороны Украины признали попытки наступления ВСУ на некоторых направлениях

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Группировка войск «Хортица» пытается продвигаться на территории ДНР.

В минобороны Украины признали попытки наступления ВСУ на некоторых направлениях

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi

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Тема:
Спецоперация

В украинском минобороны признали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на некоторых направлениях фронта. Об этом заявила замминистра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Сегодня наши войска оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ осуществляют наступательные действия на восточном фронте», — написала она.

Речь идет о боевых действиях в районах Орехово-Василовки, Парасковиевки, Ивановского и Клещиевки, расположенных на территории Донецкой народной республики (ДНР).

В свою очередь Минобороны РФ заявило о безуспешном наступлении ВСУ в ночь на 5 июня на южнодонецком направлении. Там российские бойцы отразили атаку шести бригад и двух танковых батальонов противника, уничтожив более 250 боевиков, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронемашину. В ведомстве подчеркнули, что на одном из передовых пунктов управления во время боя находился начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru объяснил, почему попытка контрнаступления обернется катастрофой для ВСУ.

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