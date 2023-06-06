В минобороны Украины признали попытки наступления ВСУ на некоторых направлениях

В украинском минобороны признали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на некоторых направлениях фронта. Об этом заявила замминистра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Сегодня наши войска оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ осуществляют наступательные действия на восточном фронте», — написала она.

Речь идет о боевых действиях в районах Орехово-Василовки, Парасковиевки, Ивановского и Клещиевки, расположенных на территории Донецкой народной республики (ДНР).

В свою очередь Минобороны РФ заявило о безуспешном наступлении ВСУ в ночь на 5 июня на южнодонецком направлении. Там российские бойцы отразили атаку шести бригад и двух танковых батальонов противника, уничтожив более 250 боевиков, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронемашину. В ведомстве подчеркнули, что на одном из передовых пунктов управления во время боя находился начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru объяснил, почему попытка контрнаступления обернется катастрофой для ВСУ.