Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области
С какой целью лидер киевского режима совершил эту поездку?
Фото: www.globallookpress.com / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области с рабочим визитом. Об этом сообщает сам глава государства.
Там он провел совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, где обсудил оперативную обстановку в области, ликвидацию последствий разрушений, эвакуацию людей и организацию жизнеобеспечения затопленных территорий.
Также Зеленский отметил, что обсудил с коллегами восстановление экосистемы региона и оперативную военную обстановку в зоне катастрофы.
До этого Владимир Зеленский уже провел экстренное заседание Совета нацбезопасности (СНБО) после инцидента с Каховской ГЭС.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский провел срочное заседание из-за прорыва Каховской ГЭС.
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