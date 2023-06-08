Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 134 0

С какой целью лидер киевского режима совершил эту поездку?

Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / POOL

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области с рабочим визитом. Об этом сообщает сам глава государства.

Там он провел совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, где обсудил оперативную обстановку в области, ликвидацию последствий разрушений, эвакуацию людей и организацию жизнеобеспечения затопленных территорий.

Также Зеленский отметил, что обсудил с коллегами восстановление экосистемы региона и оперативную военную обстановку в зоне катастрофы.

До этого Владимир Зеленский уже провел экстренное заседание Совета нацбезопасности (СНБО) после инцидента с Каховской ГЭС.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский провел срочное заседание из-за прорыва Каховской ГЭС.

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