Стало известно о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 124 0

Рогов: ВСУ пошли в наступление на Запорожском фронте и отступили с колоссальными потерями

Стало известно о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим продолжает терпеть неудачи.

Вооруженные силы Украины перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, однако это привело их только к неудачам. Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики сейчас сосредоточены южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака, а на Запорожском участке они выложились по полной.

«Такого количества техники еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов», — говорит Рогов.

Он также добавил, что все это не помогло противникам прорваться и они понесли колоссальные потери. Следующая цель армии Украины — взять Токмак, прорваться к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. По мнению Рогова, пока ВСУ не ввели главные резервы, но стали все чаще применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск.

Тем не менее желаемого эффекта это не производит, заключил Рогов.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ нанесли ракетный удар по промзоне Луганска.

Тема:
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