ВСУ нанесли ракетный удар по промзоне Луганска

Местные жители слышали громкие звуки, а также были перебои в мобильной связи.

Вооруженные силы Украины обстреляли из ракетного оружия промзону Луганска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

«Удар пришелся по промзоне Луганска. Задымление в стороне завода ОР», — заявил Марочко.

По его словам, удар был осуществлен с северо-западного направления и, скорее всего, использовались крылатые ракеты Storm Shadow.

Военный эксперт также добавил, что местные жители сообщали о звуке ракет и перебоях в работе мобильной связи.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ЛНР уничтожили командный пункт ВСУ.