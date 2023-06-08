ВСУ нанесли ракетный удар по промзоне Луганска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 177 0

Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар по промзоне Луганска в стороне завода ОР

ВСУ нанесли ракетный удар по промзоне Луганска

Фото: Reuters / Reuters Photographer

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Тема:
Спецоперация

Местные жители слышали громкие звуки, а также были перебои в мобильной связи.

Вооруженные силы Украины обстреляли из ракетного оружия промзону Луганска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

«Удар пришелся по промзоне Луганска. Задымление в стороне завода ОР», — заявил Марочко.

По его словам, удар был осуществлен с северо-западного направления и, скорее всего, использовались крылатые ракеты Storm Shadow.

Военный эксперт также добавил, что местные жители сообщали о звуке ракет и перебоях в работе мобильной связи.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ЛНР уничтожили командный пункт ВСУ.

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