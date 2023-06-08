Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал в пункте временного размещения жителей Херсонской области, которые оказались в зоне подтопления после подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщил замруководителя партии «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич, Кириенко пообщался с гражданами и узнал, какая помощь им требуется.

«Вопросов у них возникает много — от бытовых, до юридических», — уточнил Кастюкевич.

По его словам, с сегодняшнего дня в пунктах временного размещения открываются точки для приема граждан.

«Первостепенная задача — сделать так, чтобы людям, семьям с детьми, старикам было комфортно и оперативно закрывать возникающие вопросы. Всего, по заявлению местных властей, из зоны затопления эвакуировано более 4000 человек», — добавил Кастюкевич.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим от наводнения в ходе диверсии на Каховской ГЭС.