Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области

Он пообщался с гражданами, чтобы узнать, в чем они сегодня нуждаются.
Фото: Telegram / Андрей Алексеенко
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал в пункте временного размещения жителей Херсонской области, которые оказались в зоне подтопления после подрыва Каховской ГЭС.
Как сообщил замруководителя партии «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич, Кириенко пообщался с гражданами и узнал, какая помощь им требуется.
«Вопросов у них возникает много — от бытовых, до юридических», — уточнил Кастюкевич.
По его словам, с сегодняшнего дня в пунктах временного размещения открываются точки для приема граждан.
«Первостепенная задача — сделать так, чтобы людям, семьям с детьми, старикам было комфортно и оперативно закрывать возникающие вопросы. Всего, по заявлению местных властей, из зоны затопления эвакуировано более 4000 человек», — добавил Кастюкевич.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим от наводнения в ходе диверсии на Каховской ГЭС.
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