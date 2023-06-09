В США считают вероятный провал контрнаступления ВСУ угрозой репутации Байдена

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Politico: репутация Байдена зависит от успеха контрнаступления Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

По данным источников американского канала CNN, ВСУ понесли значительные потери как в технике, так и в живой силе.

О том, что анонсированное контрнаступление пошло совсем не по украинскому сценарию — говорят и зарубежные СМИ.

По данным источников американского канала CNN, ВСУ понесли значительные потери как в технике, так и в живой силе, а российские военные сумели достойно подготовиться, создав глубоко эшелонированную оборону.

Издание «Politico» пишет, что провал ВСУ ставит под угрозу не только дальнейшую помощь Киеву, но и судьбу президента США.

Правда, Джо Байден на встрече с британским премьером Риши Сунаком поспешил заявить, что коллективный Запад сделал всё для подготовки контрнаступления. И пообещал оказывать помощь Киеву и впредь, несмотря на сопротивление республиканцев. В пентагоне уже сегодня могут объявить о новых поставках оружия на сумму два миллиарда долларов.

Тема:
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