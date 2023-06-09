«Единая Россия» выдвинет кандидата в мэры Москвы

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Рита Миронова
Рита Миронова 46 0

Выборы назначены на 10 сентября 2023 года.

«Единая Россия» выдвинет кандидата в мэры Москвы

Фото: © РИА Новости / Александр Пирагис

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На предвыборной конференции московского отделения ЕР официально выдвинут кандидата в мэры Москвы. Избирательная кампания началась 7 июня.

Россияне в 24 регионах страны смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) с помощью специальной федеральной платформы. Решение было принято по итогу заседания ЦИК России.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы.

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