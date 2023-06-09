Сергей Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от «Единой России». Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Он отметил, что московские «единороссы» должны обеспечить победу своему кандидату на выборах.

Российская столица считается одним из лучших и красивым городов в мире. А все — благодаря грамотной политике развития, которую из года в год проводит действующий мэр.