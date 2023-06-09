Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от «Единой России»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 45 0

Российская столица считается одним из лучших и красивым городов в мире. А все — благодаря грамотной политике развития, которую из года в год проводит действующий мэр.

Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от «Единой России»

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

Сергей Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от «Единой России». Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Он отметил, что московские «единороссы» должны обеспечить победу своему кандидату на выборах.

Российская столица считается одним из лучших и красивым городов в мире. А все — благодаря грамотной политике развития, которую из года в год проводит действующий мэр.

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