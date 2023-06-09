В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Губернатор Старовойт: в Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Есть ли разрушения на объекте?

Беспилотник упал в районе нефтебазы в Курсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате никаких повреждений и разрушений на объекте нет. На месте случившегося работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Осколками были повреждены несколько автомобилей.

Тема:
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