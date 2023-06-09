В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
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Губернатор Старовойт: в Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Есть ли разрушения на объекте?
Беспилотник упал в районе нефтебазы в Курсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате никаких повреждений и разрушений на объекте нет. На месте случившегося работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Осколками были повреждены несколько автомобилей.
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