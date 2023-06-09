«Три к одному»: Путин заявил о значительных потерях ВСУ за последние дни

Российские военные проявляют мужество в борьбе с врагом.

Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях ВСУ за прошедшие дни.

«За вот эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют», — сказал Путин.

По его словам, на фронте не имели успеха благодаря мужеству военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, качеству российских вооружений и организации командования.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками, и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», — добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин констатировал, что украинское наступление началось.