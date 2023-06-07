По ложному следу: в США выдвинули новую версию теракта на «Северных потоках»

Подобные информационные вбросы призваны воспрепятствовать большому и открытому международному расследованию.

США предприняли новую попытку увести расследование теракта на «Северных потоках» по ложному следу. Например, чтобы все забыли про обещание американского президента «положить конец» нашим газопроводам. Об этом заявил советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Андрей Леденев, комментируя свежую публикацию Washington Post.

Американские СМИ тиражируют версию о том, что это — дело рук небольшой группы украинских водолазов и добавляют, что власти США узнали об этом за три месяца до диверсии. Подобные информационные вбросы призваны воспрепятствовать большому и открытому международному расследованию, заключил российский дипломат.