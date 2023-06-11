В Кремле назвали три главных пункта, из-за которых Москва и Киев не садятся за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня Москва не наблюдает предпосылок для начала российско-украинского переговорного процесса. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью для одного из федеральных каналов.

«Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — подчеркнул Песков.

По словам государственного деятеля, российская и украинская стороны не достигали никаких договоренностей, чтобы вновь вместе сесть за стол переговоров. Песков объяснил, что киевский режим демонстрирует неготовность и нежелание искать мирные пути урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь в заключение отметил, что на Украину в этом вопросе серьезное давление оказывают, так называемые, «хозяева». Они, по его словам, не позволяют украинским нацистам какие-либо «дипломатические экивоки».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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