«Нет даже хлипкого фундамента»: Песков оценил возможность диалога с Киевом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Песков: Россия не видит предпосылок для переговоров с Украиной

«Нет даже хлипкого фундамента»: Песков оценил возможность диалога с Киевом

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В Кремле назвали три главных пункта, из-за которых Москва и Киев не садятся за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня Москва не наблюдает предпосылок для начала российско-украинского переговорного процесса. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью для одного из федеральных каналов.

«Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — подчеркнул Песков.

По словам государственного деятеля, российская и украинская стороны не достигали никаких договоренностей, чтобы вновь вместе сесть за стол переговоров. Песков объяснил, что киевский режим демонстрирует неготовность и нежелание искать мирные пути урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь в заключение отметил, что на Украину в этом вопросе серьезное давление оказывают, так называемые, «хозяева». Они, по его словам, не позволяют украинским нацистам какие-либо «дипломатические экивоки».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в Польше решили налаживать дружеские отношения с Россией.

Тема:
Спецоперация
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