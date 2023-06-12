Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку после прорыва Каховской ГЭС

Вице-премьер России Марат Хуснуллин по поручению президента страны Владимира Путина посетил Новую Каховку и Корсунку в херсонской области после прорва Каховской ГЭС.

Госдеятель оценил ситуацию в регионе в целом, а также посмотрел организацию работ по ликвидации наводнения.

«Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Хуснуллин посетил пункт обеспечения людей товарами первой необходимости, провел совещание в штабе, где ему доложили дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечения граждан всем необходимым.

До этого стало известно, что вода уже полностью сошла с улиц Новой Каховки. Однако находящиеся на прибрежной зоне объекты туризма до сих пор затоплены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС более чем в 10 миллиардов рублей.