Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 45 0

Однако в прибрежной зоне некоторые объекты все еще затоплены.

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; Telegram / VGA_NovayaKahovka; 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

С улиц Новой Каховки вода полностью ушла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа. Там также же отметили, что при этом объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко указал, в свою очередь, что уровень воды в пострадавших населенных пунктах продолжает снижаться. Всего оказалось подтоплено около 23 тысяч частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов. По предварительным расчетам, ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 миллиарда рублей, а учреждениям здравоохранения — 5,05 миллиарда.

Главное о подрыве Каховской ГЭС: подтопление территорий, эвакуация, причастность Киева

«Общая протяженность затопленных дорог — 160 километров. Ущерб им только предстоит подсчитать. МЧС и подразделения Минобороны приступили к инженерной разведке территорий, их санобработке», — добавил Алексеенко в своем Telegram-канале.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77.

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