Боролся с раком и другими недугами: какими были последние дни жизни Берлускони

Сильвио Берлускони провел последние дни жизни в больнице Сан-Раффаэль в Милане
Фото: Reuters / Dario Pignatelli
Более месяца врачи лечили политика от воспаления легких, однако после он снова попал в больницу.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием в больнице Сан-Раффаэль в Милане. Там он провел свои последние недели, с небольшим перерывом на выписку.
Известно, что более месяца он провел в медицинском учреждении. После срочной госпитализации в Сан-Раффаэль он пролежал там 45 дней. Врачи лечили его от пневмонии и осложнений тяжелого заболевания. Берлускони страдал от лейкемии или, как еще называют это заболевание, лейкоза — рака крови.
Никто не мог подумать, что после выписки Берлускони придется снова вернуться в больницу. В медучреждение он попал в прошлую пятницу, 9 июня, но врачи уже были бессильны. Спустя три дня, 12 июня, его не стало. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Жизнь Берлускони была насыщенной, несмотря на то, что его дебют в итальянской политике случился достаточно поздно — в 57 лет. Государственный деятель четыре раза возглавлял Совет министров Италии, а также стал первым мультимиллиардером-председателем правительства страны.
Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о биографии Сильвио Берлускони.
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