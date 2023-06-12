Политик, предприниматель, премьер-министр: умер Сильвио Берлускони

Известный итальянский политик и бизнесмен ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.

Умер экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Политику было 86 лет. Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Его вернули в медучреждение в Сан-Раффаэле 9 июня после длительной госпитализации, до этого его 45 дней лечили от пневмонии. Известно, что 86-летний политик страдал формой хронического лейкоза.

Детство и юность Берлускони

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье банковского служащего.

Юный Сильвио Берлускони. www.globallookpress.com / Berlusconi Family Album

В 1961-м окончил с отличием юридический факультет Миланского университета. Во время учебы в университете Берлускони подрабатывал певцом на круизном лайнере.

Окончив университет, основал строительную компанию, занимался строительством жилых кварталов в пригородах Милана.

Самый крупный бизнесмен Италии

Сильвио Берлускони входит в число богатейших людей Италии. Forbes оценивает его состояние в 6,1 миллиарда долларов.

В 1970-х годах Берлускони занялся предпринимательством в сфере телекоммуникаций и преуспел на рынке частного телевизионного вещания. В 1978 году им был основан холдинг Fininvest, со временем ставший крупнейшим объединением итальянских компаний и фирм различного профиля.

www.globallookpress.com / Berlusconi Family Album

По инициативе Сильвио Берлускони в 1980 году начала вещание Canale 5 — первая общенациональная коммерческая телевизионная сеть в Италии, затем им были созданы телевизионные каналы Italia 1 (начал вещание из Раскони в 1982 году) и Rete 4 (начал вещание в 1984 году из Мондадори). Телеканалы объединены в принадлежащий Берлускони медийный холдинг Mediaset.

Также Берлускони основал рекламную компанию Pubitalia80, выпускал журнал Sorrisi e Calzoni TV (тираж более 2 миллионов экземпляров); приобрел контрольный пакет акций общенациональной ежедневной газеты Il Giornale.

К началу 1990-х под контролем Берлускони оказались крупнейший издательский дом Mondadori, сеть супермаркетов Standa, компьютерная компания Olivetti, банк Mediolanum. Всего Fininvest объединил примерно 150 фирм.

Товарищеский матч «Монца» — «Милан», 1990 г. www.globallookpress.com / STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI

Берлускони основал телевизионные коммерческие каналы во Франции (La Chinq в 1986 году), в Германии (Telefunt в 1987 году), Испании (Telechinco в 1989 году). К началу 1990-х годов Fininvest стала крупнейшей медиагруппой в Европе.

В 1986 году он стал президентом футбольного клуба «Милан». В 2016 году Берлускони продал клуб китайским инвесторам, оставшись при этом почетным президентом клуба.

Скандальный премьер Сильвио Берлускони

В 1993 году Сильвио Берлускони решил покинуть бизнес и заняться политикой. В январе 1994 года он ушел со своего поста в Fininvest и создал новое политическое движение Forza Italia («Вперед, Италия!»), преобразованное в 1996 году в партию.

На выборах 27 марта 1994 года новое движение в составе правоцентристской коалиции «Полюс свободы» одержало победу.

В мае 1994 года Берлускони был избран премьер-министром Италии.

Из-за разногласий среди союзников по коалиции первое правительство Берлускони просуществовало всего восемь месяцев и ушло в отставку 17 января 1995 года. На новых парламентских выборах в 1996 году сторонники Берлускони уступили левоцентристскому блоку Романо Проди.

www.globallookpress.com / Xinhua

На рубеже 1990-2000-х годов Сильвио Берлускони обвинялся в экономических преступлениях, но сумел оправдаться. Он сформировал новый правоцентристский блок Casa Delle Liberta («Дом свободы») и одержал победу на парламентских выборах 13 мая 2001 года.

В июне 2001 года в Италии было сформировано новое правительство и Сильвио Берлускони вновь стал премьер-министром.

Парламентские выборы в апреле 2006 года проходили в остром соперничестве сторонников Берлускони и левоцентристской коалиции. Оба блока набрали приблизительно одинаковое число голосов, и лишь по решению конституционного суда победа досталась левоцентристам во главе с Романо Проди. 17 мая 2006 года Сильвио Берлускони был вынужден оставить пост главы правительства.

14 апреля 2008 года на внеочередных парламентских выборах новая партия Берлускони Popolo della Liberta («Народ свободы») и ее союзники по правоцентристской коалиции одержали убедительную победу и получили большинство в обеих палатах итальянского парламента. Сильвио Берлускони стал единственным политиком, которому удалось за 14 лет трижды возглавить итальянское правительство. 8 мая 2008 года он был официально назначен премьер-министром Италии.

12 ноября 2011 года Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии. Решение покинуть кресло премьера Берлускони принял после того, как 8 ноября лишился большинства голосов в палате депутатов национального парламента Италии. Его отставке предшествовало принятие парламентом закона, направленного на стабилизацию экономической ситуации в стране.

Против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони инициировалось большое количество уголовных дел, по некоторым из которых он был признан виновным. В 2013 году суд наложил на политика запрет занимать государственные должности.

Верховный кассационный суд Италии 1 августа 2013 года приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы по громкому делу о масштабных финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. В соответствии с законом о помиловании этот срок сначала был сокращен до одного года, а затем и вовсе заменен на социальные работы в связи с преклонным возрастом подсудимого. В итоге он провел на соцработах в доме для престарелых в общей сложности менее недели.

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В ходе процесса по скандальному «делу Руби» Миланский суд 24 июня 2013 года приговорил Берлускони к семи годам тюремного заключения, признав его виновным в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Однако через год апелляционный суд Милана оправдал экс-премьера за недостаточностью улик, и это решение было затем утверждено Кассационным судом Италии.

8 июля 2015 года суд Неаполя приговорил Сильвио Берлускони к трем годами лишения свободы, признав его виновным в подкупе сенаторов в 2007 году с целью свержения правительства во главе с премьер-министром Романо Проди.

Согласно итальянскому законодательству, решение суда первой инстанции, которым является суд Неаполя, не подлежит немедленному исполнению и может быть оспорено в вышестоящем суде.

Личная жизнь и здоровье Берлускони

Вероника Ларио и Сильвио Берлускони в 2005 году. © РИА Новости / Владимир Родионов

Берлускони был женат дважды. В марте 1965 года он заключил брачный союз с Карлой Эльвирой Далл’Ольо, который продлился десять лет. От первого брака у него есть двое детей — Марина и Пьер Сильвио. В 1980 году Берлускони познакомился с актрисой Вероникой Ларио (настоящее имя Мириам Раффаэлла Бартолини), однако брак они зарегистрировали лишь десять лет спустя, уже имея троих детей — Барбару, Элеонору и Луиджи. В мае 2009 года на фоне скандалов вокруг фривольных похождений мужа Ларио публично объявила о своем намерении развестись. В феврале 2014 года процедура развода была официально завершена в суде города Монца, однако экс-супруги еще продолжительное время судились из-за размера алиментов.

В течение последних нескольких лет Берлускони поддерживает близкие отношения с Франческой Паскале.

Сильвио Берлускони с юности увлекается музыкой, выпустил несколько альбомов со своими песнями.