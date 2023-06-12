«Одним ярким политиком стало меньше»: Карасин о смерти Берлускони

Экс-заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин рассказал, как относился умерший экс-сенатор к России.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер. Об этом стало известно из итальянских СМИ, которые сообщили о том, что политик на 87-м году жизни скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Берлускони положили в медицинское учреждение в прошлую пятницу после длительной госпитализации, до этого его 45 дней лечили от пневмонии и осложнений лейкемии.

Экс-заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, каким был Берлускони, и как он относился к России.

«Это, безусловно, был яркий человек», — заявил политик.

Несмотря на то, что многие не знали его лично, все и всегда ощущали его сильную энергетику благодаря его эмоциональным, заряженным выступлениям.

«Порой у него было довольно спорная позиция, но одним ярким политиком стало меньше. И прискорбный факт. Жизнь продолжается, но уже без Берлускони», — отмечает Карасин.

Бывший заместитель министра иностранных дел считает, что экс-глава Италии относился к России с уважением, принимал в расчет нашу богатую историю и твердый нрав.

«Видимо, это привлекало и наше (России — Прим. ред.) внимание к нему», — утверждает политический деятель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о биографии известного итальянского политика и бизнесмена — Сильвио Берлускони.