«Последний субъектный политик Европы»: каким Берлускони был в отношении России

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 653 0

Политолог Коктыш: Берлускони был не политическим актером, а именно политиком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mario Cartelli; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

По словам политолога, экс-глава Италии действовал исходя из стратегических интересов собственной страны.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер. Об этом стало известно из итальянских СМИ, которые сообщили о том, что политик на 87-м году жизни скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Берлускони положили в медицинское учреждение в прошлую пятницу после длительной госпитализации, до этого его 45 дней лечили от пневмонии и осложнений лейкемии.

В беседе с 5-tv.ru политолог, профессор МГИМО и эксперт по международным отношениям Кирилл Коктыш охарактеризовал Берлускони, как одного из последних субъектных (применительно к человеку — способный быть независимым от других людей) политиков в Европе. По его словам, экс-сенатор негативно высказывался по поводу санкций в отношении РФ, так как понимал, что они «харакири для европейской экономики».

Коктыш отмечает, что бывший президент Италии был не политическим актером, а именно политиком.

«Потому что политический актер обычно имеет за спиной режиссера, который закладывает в него: цели, задачи, слова и так далее. То есть актер — это тот, которого нанимают играть», — объяснил политолог.

По словам Коктыша, экс-глава Италии был политическим субъектом, что давало ему большое преимущество над остальными. Благодаря такой позиции, с Берлускони можно было договориться. Он действовал исходя из стратегических интересов собственной страны. И в этом плане оказывался надежным партнером и переговорщиком.

«В этом плане таких идей Европе не будет хватать», — подметил он.

Также Коктыш объяснил, почему у Сильвио Берлускони были хорошие взаимоотношения с Москвой.

«Россия всегда договаривается с теми, кто воспринимает себя в качества субъекта», — утверждает Коктыш.

Действия итальянского лидера были предсказуемы и понятны, он действовал ради своей страны.

«И в этом плане для России Берлускони всегда был очень комфортным, понятным, надежным партнером», — говорит профессор МГИМО.

В свою очередь, Берлускони также тепло относился к России и уважал ее традиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин рассказал, как относился умерший экс-сенатор к России.

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