Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

Изменения вносятся в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях.

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
День Победы 9 Мая Украинский кризис

Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе великого праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая. Соответствующий материал был опубликован на сайте Верховной рады.

Украинский парламент указал на то, что карточка законопроекта была возвращена с подписью украинского лидера сегодня, 12 мая. Проект был внесен в Раду 8 мая с пометкой «неотложно». Орган утвердил его спустя более чем две недели, 29 мая.

Известно, что поправки будут внесены в статью ТК Украины о праздничных и выходных днях. Таким образом 8 мая в стране станет официальным праздником –Днем памяти и победы над нацизмом.

Ранее Зеленский утвердил 9 мая вместо Дня Победы новый праздник — День Европы. Президент Незалежной подчеркнул, что его шаг поспособствует «укреплению народного единства европейских стран», а также обеспечит мир и безопасность на континенте.

Ранее 5-tv.ru писал, что от Зеленского потребовали возвращения праздника Дня Победы.

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