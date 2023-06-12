Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
Изменения вносятся в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях.
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе великого праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая. Соответствующий материал был опубликован на сайте Верховной рады.
Украинский парламент указал на то, что карточка законопроекта была возвращена с подписью украинского лидера сегодня, 12 мая. Проект был внесен в Раду 8 мая с пометкой «неотложно». Орган утвердил его спустя более чем две недели, 29 мая.
Известно, что поправки будут внесены в статью ТК Украины о праздничных и выходных днях. Таким образом 8 мая в стране станет официальным праздником –Днем памяти и победы над нацизмом.
Ранее Зеленский утвердил 9 мая вместо Дня Победы новый праздник — День Европы. Президент Незалежной подчеркнул, что его шаг поспособствует «укреплению народного единства европейских стран», а также обеспечит мир и безопасность на континенте.
Ранее 5-tv.ru писал, что от Зеленского потребовали возвращения праздника Дня Победы.
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