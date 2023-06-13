В Москве ожидается потепление до плюс 28 градусов
Такая погода будет сохраняться до конца недели.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / POLEVAYA TATIANA; 5-tv.ru
О смене гардероба на этой неделе стоит задуматься и москвичам. Жителей столицы ждет настоящее лето. Как заявили в Гидрометцентре, в середине недели столбики термометра могут подняться до плюс 28-ми градусов.
Жара в московском регионе продлится до конца недели. В некоторые дни воздух может подняться до плюс 30-ти градусов. Благодаря потеплению вода в реках и озерах столицы прогреется до плюс 20 градусов. Поэтому выходные можно провести на пляже.
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