В Москве ожидается потепление до плюс 28 градусов

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Такая погода будет сохраняться до конца недели.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / POLEVAYA TATIANA; 5-tv.ru

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О смене гардероба на этой неделе стоит задуматься и москвичам. Жителей столицы ждет настоящее лето. Как заявили в Гидрометцентре, в середине недели столбики термометра могут подняться до плюс 28-ми градусов.

Жара в московском регионе продлится до конца недели. В некоторые дни воздух может подняться до плюс 30-ти градусов. Благодаря потеплению вода в реках и озерах столицы прогреется до плюс 20 градусов. Поэтому выходные можно провести на пляже.

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