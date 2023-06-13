Песков: Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня

Форум состоится в Петербурге в период с 14 по 17 июня.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Да, в пятницу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Прежде, 7 июня, Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в повестке в этом году много значимых тем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».
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