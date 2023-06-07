«Во имя будущих поколений»: Путин поздравил участников ПМЭФ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Путин направил приветствие участникам Петербургского экономического форума

«Во имя будущих поколений»: Путин поздравил участников ПМЭФ

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ПМЭФ 2023

В повестке форума в этом году много значимых тем.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщают в Кремле.

В повестке форума в этом году много значимых тем. Например, перспективы российской и глобальной экономики — системные изменения.

«В немалой степени они обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость», — говорится в сообщении главы государства.

Девиз 2023 года — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, выступит ли Путин на ПМЭФ в 2023 году.

Тема:
ПМЭФ 2023
2 июн
Песков заявил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ
24 мая
В Кремле анонсировали очное выступление Путина на ПМЭФ-2023
19 июн
Экстремальная жара и массовый голод: как ненависть к России убивает Европу
19 июн
Вперед, к абсолютной независимости: кто и как будет перестраивать всю экономику РФ
19 июн
ПМЭФ-2022 показал, каким будет будущее российской экономики
19 июн
Путин рассказал, какую тактику использует Россия в спецоперации на Украине
19 июн
«Глубинные традиции»: как возрождается российское виноделие
19 июн
По пути Майдана: зачем США разжигают огонь на Украине
19 июн
«Как раньше уже не будет»: какое послание миру сделал Путин на ПМЭФ-2022
19 июн
Вместе с Донбассом: спецоперация на Украине стала красной нитью ПМЭФ-2022
+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

13:17
Не говорите «да»: ТОП-5 способов защиты от телефонных мошенников
13:15
У детей есть график: Ханна о воспитании дочек
13:13
В подтопленной Херсонской области начинают проведение противоэпидемических мер
13:09
«Какие ко мне претензии?» — Понасенков* раскрыл правду о драке с незнакомцем на Арбате
13:08
Супруг Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы
13:02
Сильно набрала: Бузова прокомментировала слухи о беременности

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж
Ковер или плед: киноляп в фильме «Москва слезам не верит» не дает покоя россиянам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео