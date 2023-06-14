Число пострадавших от контрафактного сидра увеличилось до 106 человек

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Число пострадавших от суррогатного алкоголя «Мистер Сидр» увеличилось до 106 человек, погибли 36 человек

Число пострадавших от контрафактного сидра увеличилось до 106 человек

Фото: www.globallookpress.com / Johann Hinrichs

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Тема:
Массовые отравления в России

Погибли 36 человек, среди которых один несовершеннолетний.

Число пострадавших от отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр» в России увеличилось до 106 человек. Об этом 5-tv.ru стало известно от осведомленного источник.

По последним данным, отравления были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Курганской, Оренбургской областях и в Республики Удмуртия.

Среди 106 пострадавших — пять несовершеннолетних. На стационарном лечении находятся 23 человека, среди них два несовершеннолетних. Выписан — 45 человек и два несовершеннолетних.

Погибли от отравления суррогатным алкоголем 36 человек, среди них один несовершеннолетний.

Сообщения о массовых отравлениях слабоалкогольным напитком начали поступать из разных уголков страны 5 июня. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного сидра.

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По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел. Суд Ульяновска арестовал предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Роспотребнадзор изъял из оборота более 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как школьница скончалась в курганской больнице после отравления контрафактным сидром.

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