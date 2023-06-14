Внук Шарля де Голля может посетить Крым

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Внук Шарля де Голля примет участие в ПМЭФ-2023 и посетит Крым

Внук Шарля де Голля может посетить Крым

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Тема:
ПМЭФ 2023

Также он примет участие в саммите Россия — Африка.

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023. Об этом сообщает РИА Новости.

«Также Пьер де Голль примет участие в саммите Россия — Африка в июле», — говорится в сообщении.

Также он добавил, что Пьер не исключает возможности посетить Крым, но позже.

К слову, до этого внук бывшего президента Франции уверял, что восхищается патриотизмом и единением русского народа, а также принимал участие в торжественных мероприятиях в Волгограде 1 и 2 февраля, приуроченных к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России.

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