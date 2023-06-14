«Буду готов»: Балицкий попросит Путина поддержать его кандидатуру на выборах

Балицкий заявил, что рассчитывает после выборов вновь возглавить Запорожскую область
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Сегодня он занимает должность врио губернатора Запорожской области.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру в качестве главы региона, пишет ТАСС.
«Да, я буду готов. Я буду обращаться к президенту с просьбой поддержать меня. И очень рассчитываю на его поддержку», — заявил он на полях ПМЭФ.
Балицкий занимает свою должность с 4 октября 2022 года.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов. «За» проголосовали 99,23%, 98,42%, 93,11% и 87,05% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Балицкий рассказал о ситуации на запорожском направлении.
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