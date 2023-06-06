«Не так ощутимо»: Балицкий рассказал о ситуации на запорожском направлении

Противник испытывает одну неудачу за другой.

Положение Вооруженных сил Российской Федерации на запорожском направлении фронта устойчивое. Об этом сообщает глава администрации области Евгений Балицкий РИА Новости.

«Действия противника не так ощутимы, как мы ожидали», — заявил Балицкий.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ сорвали наступление украинских боевиков на южнодонецком направлении.