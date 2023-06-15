Цены на кофе в России до конца года могут вырасти на 15% вслед за мировыми

Российские компании стараются закупить как можно больше зерен по старым ценам, чтобы сдержать рост стоимости популярного напитка.
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa
Стоимость кофе в России может увеличиться в 2023 году на 15%. Об этом во время ПМЭФ рассказал директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.
«Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, привезти как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — цитирует маркетолога РИА Новости.
Михаил Глухов пояснил, что цены на кофе формируются не в России и зависят от двух показателей: котировок на мировой бирже и стоимости зерен в странах-производителях. Так, Арабику экспортирует преимущественно Бразилия, а Робусту — Индия и Вьетнам.
«Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать (цены. — Прим. ред.), потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать. Но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит», — подытожил собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ можно попробовать мороженое со вкусом оленины и кофе с тундровыми ягодами. Необычными яствами угощают на стенде Арктики.
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