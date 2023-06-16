Решетников: потенциал санкционных рисков для России во многом исчерпан

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что торговые партнеры не могут отказаться от российского импорта.
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde
Потенциал санкционных рисков для России во многом исчерпан. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил также, что торговые партнеры остаются с Москвой несмотря на ограничения, так как это сотрудничество экономически выгодно.
По словам Решетникова, зарубежным компаниям трудно отказаться от российской продукции — топливно-энергетических ресурсов, металла, дерева, продовольствия, удобрений и другой. Кроме того, сказал министр, отечественный бизнес проделал гигантскую работу по «перенастраиванию» системы логистики.
«По многим проектам мы только в начале пути — развитие коридора „Север-Юг“, продолжаем активно развивать Восточный полигон», — добавил Решетников.
В Петербурге с 14 по 17 июня проходит 26-й по счету экономический форум. Вопреки санкциям и политическому давлению на Москву, прошлогодний опыт показал — ПМЭФ не теряет позиций и остается одной из крупнейших деловых площадок. Всего запланировано почти полторы сотни мероприятий в рамках главной темы — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Решетникова «Известиям». Министр рассказал о главных трудностях ближайших лет, сотрудничестве с Ираном, запуске «карты туриста», а также оценил необходимость новой приватизации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах переговоров России и Арабских Эмиратов на полях ПМЭФ.
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