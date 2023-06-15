Россия и ОАЭ обсудили экономическое сотрудничество на полях ПМЭФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Участие ОАЭ в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме является важным шагом.

Россия и ОАЭ обсудили экономическое сотрудничество на полях ПМЭФ

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Тема:
ПМЭФ 2023

Зампредседателя Правительства России министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в открытии павильона Объединенных Арабских Эмиратов, а также встретился с правителем эмирата Рас-эль-Хайма Шейхом Саудом Аль-Касими и с Министром экономики ОАЭ Абдаллой бен Туком Аль-Марри. Кроме того, вице-премьер принял участие в бизнес-диалоге «Россия — ОАЭ».

На открытии павильона в своем приветственном слове вице-премьер отметил особый характер российско-эмиратских отношений, прочные узы дружбы и богатую историю сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения и доверия.

«Мы постоянно расширяем круг направлений, по которым выстраиваем совместную работу. Реализуем целый ряд проектов промышленной кооперации, инициатив в сфере транспорта и услуг, энергетической и продовольственной безопасности. Начали активный переговорный процесс по Соглашению о свободной торговле между ОАЭ и государствами Евразийского экономического союза. Это придаст дополнительный импульс комплексному развитию наших многосторонних торгово-экономических связей», — сказал Денис Мантуров.

Участие ОАЭ в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме является важным шагом для укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами. Представленная эмиратской стороной экспозиция стала ярким местом притяжения участников и гостей форума. Она подчеркивает стремление страны к развитию, совершенствованию, динамичному движению в будущее. Девиз павильона — «Невозможное возможно» — как нельзя лучше соответствует духу российско-эмиратских отношений.

Денис Мантуров принял участие в бизнес-диалоге, в ходе которого были рассмотрены приоритетные направления развития российско-эмиратского сотрудничества, а также перспективы для расширения кооперации.

«Отмечу, что наши компании с обеих сторон заинтересованы в продолжении работы по разным векторам сотрудничества. Российский бизнес проявляет большой интерес к размещению производственных и логистических мощностей в ОАЭ. Мы также ожидаем продолжения инвестиционного сотрудничества с ОАЭ — за последние годы эмиратские компании инвестировали в разные сферы российской экономики, и эти инвестиции себя оправдали — это отражается на цифрах внешнеторгового оборота. Подчеркну, что индустриальная кооперация — основа увеличения инвестиций и торгового оборота. Сегодня с нашими коллегами из ОАЭ успешно реализуются и прорабатываются возможности сотрудничества проекты в авиа- и автопроме, металлургии, машиностроении, фармацевтике», — отметил Денис Мантуров.

На полях ПМЭФ Денис Мантуров также встретился с правителем эмирата Рас-эль-Хайма Шейхом Саудом Аль-Касими и с Министром экономики ОАЭ, Председателем Эмиратской части Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Абдаллой бен Туком Аль-Марри.

В ходе встреч были обсуждены необходимые шаги для продвижения основных проектов сотрудничества, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в рамках 21 заседания Российско-Эмиратской МПК в марте 2023 года.

Тема:
ПМЭФ 2023
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