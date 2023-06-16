Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Минобороны: более десяти тысяч военнослужащих РФ получили выплаты за захват техники ВСУ

Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ

Фото: © РИА Новости / Геннадий Дубовой; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В 2022 году вознаграждение получили 7064 военных, уничтоживших 11 586 единиц вооружения киевского режима.

Более десяти тысяч военнослужащих армии РФ получили выплаты за истребление или захват военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны.

На данный момент известно о том, что в 2022 году выплаты получили 7064 военных РФ, уничтоживших 11 586 единиц украинской и западной военной техники. А за пять месяцев 2023 года — 3193 военнослужащих за 4415 единиц.

«Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что никаких ограничений на получение таких выплат от количества уже уничтоженных единиц техники не существует.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. К сентябрю четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав России по результатам референдумов — Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Украина не признала результатов голосования, с 4 июня текущего года предпринимаются попытки наступления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как контрнаступление наткнулось на «стальную стену».

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