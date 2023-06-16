Контрнаступление наткнулось на «стальную стену»: в США раскрыли огромные потери ВСУ
Американский полковник Блэк заявил, что контрнаступление ВСУ наткнулось на стальную стену
Фото: Минобороны РФ
С начала активных действий украинских боевиков прошло больше недели, а из заметных результатов — только обугленные танки Leopard.
Контрнаступление ВСУ наткнулось на «стальную стену» и обернулось высокими потерями для украинских боевиков. Об этом сообщил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.
«Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были потеряны всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные танки Leopard и БМП Bradley. Говорить Украине, чтобы она воевала „столько, сколько потребуется“, — бесчеловечно», — написал Дик Блэк в Twitter.
О переходе ВСУ к активным наступательным действиям 6 июня сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Спустя три дня президент РФ Владимир Путин назвал это началом украинского контрнаступления. И тогда, и сейчас Киев не может похвастаться результатами — только большими потерями среди личного состава и техники. Российский лидер назвал их «катастрофическими». Ни одной из целей Киев не достиг.
В схожем ключе высказываются и на Западе. Как сообщал 5-tv.ru, бывший советник Пентагона назвал «достижения» ВСУ в результате контрнаступления не имеющими никакой ценности. Обозреватели американской газеты The New York Times назвали потери украинских боевиков «тяжелыми».
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