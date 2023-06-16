«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары
В Москве из-за жары объявили второй по силе — оранжевый уровень опасности
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
Спасатели рекомендуют не перегреваться на солнце и носить головные уборы.
В Москве объявили предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности. В городе жара, днем — до 30 градусов.
Спасатели рекомендуют не перегреваться на солнце, пить побольше воды и носить головные уборы. На выходных лето останется в городе: будет по-прежнему тепло, немного облачно, но без дождей.
Примерно такая же погода — в Петербурге, сейчас там 27 градусов. В ближайшие дни будет только жарче — температура перешагнет 30-градусную отметку.
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