Путин поручил кабмину подготовить предложения по развитию ученических договоров

Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к правительству продумать, как можно развивать новый инструмент трудоустройства — ученические договора. С такой инициативой российский лидер выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он пояснил, что инструмент предусматривает процесс направления сотрудника компании на обучение или повышение квалификации.

«Работник, в свою очередь, получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место. Естественно, здесь нужно создать стимул для бизнеса и использовать такой механизм. В том числе с помощью государственной поддержки», — пояснил Путин.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного сегмента.