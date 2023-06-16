Путин поручил кабмину подготовить предложения по развитию ученических договоров
Президент между тем призвал создать стимул для бизнеса в данном вопросе.
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к правительству продумать, как можно развивать новый инструмент трудоустройства — ученические договора. С такой инициативой российский лидер выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он пояснил, что инструмент предусматривает процесс направления сотрудника компании на обучение или повышение квалификации.
«Работник, в свою очередь, получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место. Естественно, здесь нужно создать стимул для бизнеса и использовать такой механизм. В том числе с помощью государственной поддержки», — пояснил Путин.
ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного сегмента.
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