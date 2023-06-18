С Россией придется считаться: главные тезисы Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум характеризует вот такая мысль, озвученная российским президентом на самом главном — пленарном — заседании: «Мы будем делать то, что, соответствует интересам России и с этим придется всем считаться».

На площадках в этом году было мало американцев и представителей стран Евросоюза, зато активно заработали другие направления: Россия — Китай, Россия — Индия, Россия — Бразилия, Россия и страны арабского мира.

Петербург когда-то задумывался как окно в Европу, но сегодня стал гостеприимно распахнутой дверью для друзей и партнеров со всего мира. Для тех, кто готов с уважением относиться к нашим ценностям и нашим интересам.

В чем они заключаются, что Россия хочет получить и что готова предложить сейчас и на годы вперед — расскажет Антон Золотницкий.

Суверенное развитие ради справедливого мира. Это подзаголовок 26-го Петербургского экономического форума — и сквозная линия выступления президента. На пленарной сессии большой разговор об экономике, политике и, главное, будущем новой модели мироустройства.

Первый шаг к ее построению — самодостаточная национальная экономика. И Владимир Путин уверен — Россия этот гигантский шаг сделала, что наглядно показал прошлый год. Санкционное давление Запада, попытки изолировать Россию — все безуспешно.

«Второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса. Когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. Сегодня можно уверенно сказать, стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала», — подчеркнул Владимир Путин.

И принесла осязаемые плоды. Только в апреле этого года ВВП нашей страны вырос на три с лишним процента. Безработица — на рекордно низком уровне, а вместе с ней и инфляция — всего 2,9 процента. Таких результатов буквально не ожидали поначалу даже мы сами, что уж говорить про Запад, который все рушил нашу экономику, но получилось что сделал хуже только самому себе. За российской статистикой — реальный рост благосостояния миллионов россиян и подтверждение концепции, уже не раз озвученной президентом — экономика для людей. И прежде всего для тех, кто больше других нуждается в помощи.

«Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И, если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы — так вот их доходы за год выросли примерно на 30 процентов. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки — составил 9,8 процента», — рассказал президент.

Владимир Путин развивает идею — Россия должна показать пример экономики высоких зарплат и социальной справедливости.

Для этого уже с первого января следующего года будет повышен минимальный размер оплаты труда — сразу на 18 с половиной процентов. А адресная помощь станет честнее — пособия на ребенка до полутора лет будут выплачивать на протяжении всего периода, даже если доход семьи увеличился. Но главное — есть стимул работать и зарабатывать больше. После ухода западных гигантов российский бизнес расправил плечи.

«В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой, административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно», — подчеркнул Путин.

Теперь свободы будет еще больше — проверки для бизнеса, не связанного с опасностью для человека или природы, исчезнут вовсе. Владимир Путин обещает — экономика останется открытой, и даже «заблудшие» западные компании смогут вернуться. Потому что российский рынок конкуренции не боится.

«Мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. И хочу повторить: это рынки будущего», — сказал глава государства.

Один из таких рынков будущего — Алжир. Население, перевалившее за 40 миллионов и самая быстрорастущая экономика в африканском регионе. Президент республики приехал в Петербург, потому что понимает — глобальному Югу пришло время громче заявлять о себе. И новый полис силы, объединение БРИКС, подходит для этого как нельзя лучше.

«Я говорю от имени своей страны, от имени Алжира, мы хотели бы, чтобы в ближайшем будущем мы примкнули к организации БРИКС — для того, чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся», — заявил Абдельмаджид Теббун, президент Алжира.

Арабская тонкость — не говорить конкретно, от кого это давление исходит. В случае Алжира свою неоколониальную хватку не разжимает бывшая метрополия — Франция. Париж стремится потеснить Москву как главного военно-технического партнера североафриканской республики, а заодно — навязать антироссийскую линию. Но здесь уже позиция Абдельмаджида Теббуна более чем конкретная.

«Сегодня на вашу страну оказывается большое давление, чтобы вы в той или иной форме присоединялись к санкциям против России и чтобы вы не сотрудничали с Россией. Какой Ваш ответ на это давление?» — спросил политолог, гендиректор американского журнала «The National Interest» Дмитрий Саймс.

«Я могу на это ответить буквально одной фразой: алжирцы родились свободными и будут свободными!» — ответил Абдельмаджид Теббун.

Нельзя исключать и прагматичный расчет — зачем алжирцам покупать военную технику, которая прямо сейчас горит в запорожских степях? Западные «вундерваффэ» на Украине проходят один и тот же путь — от объекта поклонения до груды искореженного металла. Совсем скоро такая же перспектива может ждать и распиаренные истребители F-16.

«Танки горят, несколько танков уничтожено, и это, в том числе „Леопарды“. И вчера было то же самое, и вчера были „Леопарды“. Они горят. Также будут гореть и F-16, сомнений нет. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», — предупредил Путин.

Опасность, которая, правда, совсем не смущает коллективный Запад и особенно его предводителя. Вашингтон готов поставить на карту всю европейскую безопасность в обмен на столь желанное стратегическое поражение России. Что, впрочем, не выбивается из политической традиции американского истеблишмента. Его адекватность Владимир Путин ставил под сомнение еще два десятка лет назад, когда у руля Франции стоял легендарный Жак Ширак.

«Сейчас тоже Жака Ширака нет, он был крупным политическим деятелем. Я как-то его спросил: почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях? Он мне по-русски ответил: потому что некультурные. Прямая речь», — поделился российский лидер.

Отсутствие культуры и банального здравого смысла — только так можно объяснить последовательное разрушение Вашингтоном глобальной архитектуры безопасности. Намеренный саботаж договоров, сдерживавших гонку вооружений, последний пример — СНВ-3, каким-то образом сочетается с призывами к России сократить свой арсенал тактического ядерного оружия.

«У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, понимаете? Как у нас в народе говорят», — сказал Путин.

И все же президент подчеркивает, Россия не закрывает ни перед кем двери и всегда готова к диалогу. Вот только готов ли Запад расстаться с мечтами о мировой гегемонии — большой вопрос.

«Какой основной урок Вы хотели бы, чтобы Президент Байден вынес на основе того, что Вы говорили сегодня в этом зале, и более широко — в отношении внешней политики России?» — спросил Дмитрий Саймс.

«Президент Байден — взрослый человек и опытный политик, не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным, а мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придется всем считаться», — подчеркнул Путин.

Считаться и смириться с новой реальностью, в которой не получится навязывать мнение меньшинства глобальному большинству. А бывшему гегемону придется жить по правилам многополярного мира, который продолжил формироваться на этой неделе на берегах Невы.