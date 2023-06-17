VК: в России появились новые профессии

Директор по развитию стратегических партнерств VK Любовь Пшеничникова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе сессии «Образование как творческая экосистема: креативность, дизайн-мышление и междисциплинарность» 17 июня рассказала, что в креативной индустрии появились новые профессии.

«Буквально вчера у нас не было ряда каких-то специальностей. И сейчас они появляются с новыми возможностями, которые вокруг нас», — отметила она.

Пшеничникова подчеркнула, что технологии развиваются очень быстро, адаптироваться под меняющийся мир умеет только человек.

«Например, вы знаете, наш проект „VK Клипы“. Сейчас уже ежедневное количество просмотров преодолело 1 млрд пользователей, продюсеры вертикального видео — это та новая профессия, которая у нас появилась», — указала она.

По словам Пшеничниковой, искусственный интеллект помогает развитию креативной индустрии, выступая неким «бустом», так как цифровая мода невозможна без технологий.

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