VК: в России появились новые профессии

Одной из новых профессий в креативной индустрии — продюсер вертикальных видео.
Фото: vk.com
Директор по развитию стратегических партнерств VK Любовь Пшеничникова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе сессии «Образование как творческая экосистема: креативность, дизайн-мышление и междисциплинарность» 17 июня рассказала, что в креативной индустрии появились новые профессии.
«Буквально вчера у нас не было ряда каких-то специальностей. И сейчас они появляются с новыми возможностями, которые вокруг нас», — отметила она.
Пшеничникова подчеркнула, что технологии развиваются очень быстро, адаптироваться под меняющийся мир умеет только человек.
«Например, вы знаете, наш проект „VK Клипы“. Сейчас уже ежедневное количество просмотров преодолело 1 млрд пользователей, продюсеры вертикального видео — это та новая профессия, которая у нас появилась», — указала она.
По словам Пшеничниковой, искусственный интеллект помогает развитию креативной индустрии, выступая неким «бустом», так как цифровая мода невозможна без технологий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России.
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