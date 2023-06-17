VK ежегодно подготавливает тысячи человек по образовательным проектам

По образовательным проектам VK ежегодно проходят подготовку несколько тысяч человек. Об этом 17 июня, выступая на сессии «Проект „Судьба“. Практики и стажировки» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

«Мы на протяжении 12 лет несколько тысяч человек ежегодно готовим. Очень важно, чтобы были эксперты-практики, которые общаются, передают свои знания. Ответственность здесь двухсторонняя, а студент — это тот, кто должен быть в центре <…> Важно, чтобы компания и бизнес понимали, что они хотят от молодежи», — подчеркнула Степанова.

По ее словам, в образовательном процессе у работодателя есть ответственность за то, как он транслирует свою позицию, как он работает с вузами. По ее мнению, со стороны работодателя странно было бы ждать, что вузы «будут готовить каких-то особенных ребят».

«Работодатели приходят в учебное учреждение и начинают взаимодействовать так, как комфортно им, если с вузом есть диалог. У нас этот диалог есть», — указала Степанова.

Она отметила, что в портфеле партнерства проекта к этому моменту больше 30 вузов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в VK рассказали о мерах поддержки молодых предпринимателей.