Служебные псы и проверки: как полиция обеспечила порядок на ПМЭФ-2023

ГУ МВД: все мероприятия по охране правопорядка во время проведения ПМЭФ-2023 были выполнены в полной мере
Фото, видео: ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 5-tv.ru
Всего было задействовано 35 тысяч сотрудников МВД.
Служители порядка Петербурга в полном объеме обеспечили безопасность во время ПМЭФ-2023. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу.
В период подготовки и проведения форума полицией Петербурга во взаимодействии с другими правоохранительными органами был осуществлен комплекс оперативно-профилактических и организационно-практических мероприятий. Уточняется, что всего для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности было задействовано свыше 35 тысяч сотрудников.
«Все мероприятия по охране правопорядка были выполнены в полном объеме. Серьезных правонарушений не допущено», — говорится в сообщении.
ПМЭФ-2023 стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлились до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем был уникален ПМЭФ в 2023 году.
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