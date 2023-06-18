Уничтожают и спасают: ПМЭФ доказал небывалое развитие России в сфере беспилотников

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На форуме в Петербурге не было стендов, посвященных спецоперации по защите Донбасса. Однако представители всех фирм и регионов рассказывали, как помогают бойцам не передовой.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

На форуме в Петербурге не было отдельных стендов, посвященных специальной военной операции. Но если подойти и поговорить с представителями фирм и регионов, вам расскажут, как помогают бойцам-землякам, как работают над импортозамещением. В том числе и в тех сферах, что востребованы на передовой.

Всем стали нужны беспилотники

Еще ни на одном форуме не были так широко представлены беспилотники. Каждый день мы видим кадры с применением подобных аппаратов на линии фронта — они помогают уничтожать врагов, спасают жизни нашим бойцам. Это происходит веками — военные технологии двигают прогресс в гражданской сфере.

«Пять лет назад еще приходил и доказывал эффективность беспилотников. Сегодня это, по-моему, всем очевидно. Такими темпами развитие пошло — каждый год, даже полгода, появляются такие отрасли, где начинают применять беспилотники», — руководитель отдела продаж производителя беспилотников Илья Демко.

Приземление новых технологий, внедрение от этапа разработки в производство — сейчас во многом вынужденное из-за внешних обстоятельств — происходит по-стахановски. Это в нашем характере — долго запрягать. А теперь надо быстро ехать. В смысле, что мы не можем, не имеем права отставать. Отстать — значит проиграть.

«Сегодня, в условиях создания импортонезависимости, у науки должна появиться большая доля прикладных исследований», — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Между традициями и технологиями

Один из самых колоритных стендов — костюмы народов России, взятые из Кунсткамеры и отреставрированные до нитки. А в двух шагах — огромная плазма, где изображение генерирует искусственный интеллект. Они получаются как живые. Вот так между высокими технологиями и традициями прокладывает свой путь экономический форум.

Организаторам форума удалось найти определенную гармонию, чтобы, к примеру, ремесла народов России не смотрелись атавизмом на фоне высокотехнологичных роботов, манипуляторов и дополненной реальности. Важно понимать именно, что эта реальность дополненная, а не основная. Искусственный интеллект — инструмент, который может развлекать, а может встать на страже безопасности и благополучия граждан. Такие исследования есть в Генпрокуратуре.

«Мною было создано специализированное подразделение в Генеральной прокуратуре РФ, которое отвечает за прогнозирование возможных перспективных направлений прокурорской деятельности на длительный период времени — 20-30 лет вперед. Одновременно оценивают они состояние законности, в том числе большие базы данных. Это связано, в том числе, с использованием искусственного интеллекта», — рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Новый дух ПМЭФ

Сам дух форума немного изменился. Здесь нет того кичливого и показного гламура, каким он славился в нулевые; нет вечеринок на «Авроре» с купанием VIP-гостей в Неве. Все как-то достойнее — без аскетизма, но и без вычурности.

«Мне кажется, люди в нашей стране за последнее время научились волновать свое воображение и понимать, что если здесь у нас все спокойно, ровно и чинно, то это только благодаря тому, что где-то кипит работа», — отметил заслуженный артист РФ Гоша Куценко.

Пока сложно понять — мы действительно изменились, или только пытаемся осознать, как надо измениться. Хочется верить, что открылось что-то лучшее, что было в нас. Но о чем мы забыли в погоне за «золотым тельцом» и навязанными стереотипами.

Тема:
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